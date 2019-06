A la Une . Des poulets retrouvés dans les estomacs des requins

De quoi est composée l'alimentation des requins pêchés le long des côtes de La Réunion ? L'étude EcoReco-Run menée entre 2015 et 2017 par l'Université de La Réunion constate que les estomacs des requins étaient aussi remplis d'animaux terrestres.



Les scientifiques ont notamment pu analyser leur régime alimentaire, composé majoritairement de poissons. Or "50% n’ont pas pu être identifiés du fait de leur état de digestion" chez les requins bouledogue. Les céphalopodes (classe de mollusques) constituent la seconde composante du régime alimentaire chez les deux espèces (bouledogue et tigre).



"Les animaux d’origine terrestre sont aussi plus abondants dans le régime alimentaire du requin tigre par rapport à celui du requin bouledogue et les tortues et les oiseaux marins sont exclusifs du régime alimentaire du requin tigre."



Plus étonnant, des poulets ont également été retrouvés dans un tiers des estomacs (29% des estomacs) des requins tigre. Ils auraient donc un habitat d’alimentation plus large et moins côtier que les requins bouledogue.

Des poulets dans le ventre des squales à cause de pratiques religieuses ?



"La présence d'animaux terrestres dans le régime alimentaire des requins tigre n'est pas exceptionnelle (l'étude évoque d'autres études menées dans d'autres pays, ndlr) et met également en évidence son rôle de recyclage des déchets organiques dans les écosystèmes côtiers", souligne l'étude. "Contrairement aux autres animaux terrestres qui pourraient être arrivés en mer par les ravines, une aussi grande quantité de poulets, retrouvés régulièrement au cours de l’année, ne semble pas relever d’un apport naturel et normal par les ravines. La présence d’un poulet dans un sachet plastique fermé par un double nœud ou celle d’individus quasiment intacts laisse penser qu’il ne s’agit pas d’animaux morts et emportés par les ravines, mais plutôt d’animaux qui seraient utilisés lors de cultes en milieu littoral", ajoute le rapport.



30% des estomacs des squales étaient également composés de matériel inorganique comme des sacs plastique, des fils de pêche, des hameçons.



La masse de restes alimentaires était plus importante chez les requins tigre que chez les requins bouledogue. Ce qui confirme notamment que "les requins tigre ont des rations alimentaires plus grandes que celles des requins bouledogue, ce qui est concordant avec une plus grande taille des requins tigre en général par rapport aux requins bouledogue". D'avantage d'estomac vides ont été prélevés chez les requins bouledogue.

Au total, plus de 150 requins bouledogue et tigre ont été pêchés. Ils ont ensuite été disséqués. Des échantillons ont été prélevés, par exemple de chair pour les analyses génétiques. "Les embryons trouvés dans des femelles disséquées ont été prélevés et ramenés au laboratoire pour être mesurés, pesés et y prélever de la chair pour poursuivre des analyses génétiques de parenté."



"Le projet ECoReCo-Run se proposait de travailler sur la phase juvénile des requins, bouledogue en particulier. Plus précisément, le projet comportait différents volets qui sont : l’écologie trophique, la biologie de la reproduction, la génétique des populations et la dynamique des populations."



Au total, depuis 2011, l’île de La Réunion a connu 25 attaques de requin, dont 9 mortelles, essentiellement localisées sur le littoral Ouest. Charline Bakowski Lu 342 fois





