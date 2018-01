Des poules pour réduire ses déchets: Les 20 foyers témoins sélectionnés

Les 20 foyers qui testeront la réduction des déchets à l'aide de poules ont été sélectionnés par le TCO, parmi 123 candidatures. Une expérimentation qui part du principe qu'une poule mangerait en moyenne 100 kg de déchets alimentaires par an, ce qui ferait de cet animal une solution efficace complémentaire au compostage et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.



La première réunion d'information et de présentation de ce projet qui s'élève à 15.000 euros s'est déroulée ce samedi. L' occasion pour les candidats de faire connaissance et de recueillir toutes les consignes et informations nécessaires.



Le principe de cette expérimentation est simple : la collectivité offre à chacun de ces foyers sélectionnés deux poules et un poulailler fabriqué à partir de palettes en bois recyclées. De leur côté, les habitants devront s'occuper des poules en leur construisant un enclos et les nourrissant à partir des déchets organiques (épluchures de fruits et légumes, restes de riz, de pâtes, de pains, herbes coupées, etc.). Ceux-ci s'engagent également à peser les déchets donnés aux poules et à faire un retour d’expérience régulier durant les cinq mois d’expérimentation (de janvier à mai 2018). Les candidats ne peuvent ni vendre, ni abattre les poules, au moins pendant cette période de test.



E n moyenne, un habitant du TCO a produit 545 kg de déchets en 2016. Environ 15% de ces déchets sont composés de déchets de cuisine (épluchures, restes de repas, de riz, de pâtes, de pains, etc.). Cela représente environ 80 kg/habitant/an.