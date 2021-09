La grande Une Des politiques réunionnais catalogués islamo-gauchistes sur le site Français de souche

​Le site Français de souche dans le viseur d'élus et de la CNIL. Dans un fichier informatique Excel, le site d'extrême droite liste des personnalités qualifiées d'"islamo-gauchistes" en déclinant des informations sur leurs fonctions. Trois réunionnais y figurent. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 18 Septembre 2021 à 10:36

François Vergès, Younous Omarjee et Jean-Hugues Ratenon figurent sur la liste des personnalités qualifiées d'"islamo-gauchistes" établie par le site fdesouche.com.



Le tableau intitulé "Islamo-Gauchistes signataires de l’appel à la manif contre l’islamophobie du 10/11/2019" a été supprimé par l'administrateur du site depuis que l'affaire a été médiatisée ce vendredi par le journaliste Taha Bouhafs mais il demeure accessible sur les réseaux sociaux.



Le site avait pris l'initiative de compiler une liste sur laquelle figurent des personnalités politiques, des militants, des journalistes, des avocats ou encore des responsables religieux. Plus d'une centaine de noms apparaissent. Parmi eux figurent des personnalités publiques ou politiques réunionnaises. La présidente du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage François Vergès, le député européen Younous Omarjee et le député de la 5ème circonscription Jean-Hugues Ratenon y figurent.



La CNIL va examiner la légalité du fichier



Selon Pierre Sautarel, le fondateur de Fdesouche, il n'est "pas interdit de reproduire la liste des signataires d'un appel public", s'en défend-t-il auprès de BFM. Pour le responsable du site, la liste concoctée par les membres de son équipe n'est qu'un copier-coller des signataires d'une tribune publiée par Mediapart et qui appelait à manifester contre l'islamophobie. C'était en novembre 2019.



​La Commission nationale de l'informatique et des libertés indique avoir reçu un signalement et être en train d'examiner la légalité du fichier. En attendant, le député de La France insoumise Eric Coquerel a demandé au ministre de l'Intérieur, ce vendredi à l'Assemblée nationale, de "suspendre le site d'extrême droite Fdesouche". Comme beaucoup d'élus de La France insoumise, Eric Coquerel apparaît dans le tableur.







