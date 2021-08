A la Une . Des policiers de métropole invités à soulager leurs collègues de La Réunion et des Antilles

​Des renforts de policiers devraient arriver de métropole. Le préfet de La Réunion a confirmé des informations qui ont fuit2 sur les réseaux sociaux ce mercredi. Par LG - Publié le Jeudi 12 Août 2021 à 18:23

Alors que les territoires d'Outre-mer avaient été relativement épargnés par l'épidémie de Covid, ces dernières semaines marquent un emballement inquiétant pour la réponse hospitalière. Les Antilles et La Réunion font partie des départements qui bénéficieront d'un renfort de policiers pour soulager les effectifs locaux.



Un "appel à candidatures" a bien été passé à la Direction nationale de la Police pour gonfler les rangs des forces de police locale. Trois territoires sont concernés : la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion. Trois départements d’outre-mer où sévit le virus Covid 19 et qui font face aussi à des manifestations des anti-pass sanitaire de façon récurrente, chaque week end.



Jacques Billant voit dans cet appel à volontariat de "policiers qui viendront de l’Hexagone", l’occasion de "soulager et accompagner les forces de l’ordre pleinement impliquées dans la gestion de l’ordre public les samedis, mais pas que. L’appel à mobilité des policiers a été fait à l’échelle nationale pour appuyer les effectifs aux Antilles et à La Réunion", ajoute le représentant de l'Etat à La Réunion.



En plus des troubles à l’ordre public chaque samedi, le préfet rappelle que les policiers de La Réunion sont "engagés depuis de nombreuses semaines dans l’application des règles pour lutter contre l’épidémie de Covid 19."



Ces appels à volontariat sont en cours.