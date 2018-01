Des policiers caillassés hier soir à St-Denis lors de l'interpellation d'un homme armé

Hier soir, des policiers de la BAC procèdent à l'interpellation d'un conducteur qui tenait une arme de poing, de type revolver.Les policiers se sont fait entourer par des jeunes, qui ont commencé à les caillasser, et ont crevé un pneu de leur voiture de service, afin d'empêcher leur fuite.Les policiers, acculés, ont dû appeler des renforts pour les sortir de ce traquenard. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, malgré la violence des faits, qui ressemblent fort à une guérilla urbaine. Les renforts ont interpellé un suspect et l'ont amené au commissariat de Malartic.Le syndicat Alliance Police s'insurge dans un communiqué de ces nouvelles violences contre des policiers, rappelant que les policiers agressés l'ont été dans le cadre de leur mission de protection des biens et des personnes, et clame "Stop à la violence anti flic".