A la Une . Des policiers attaqués au couteau à Marseille, l'agresseur abattu

​Un homme a attaqué au couteau des policiers municipaux stationnés sur le quai du Vieux-Port de Marseille ce samedi matin. L’agresseur a été abattu. Par LG - Publié le Samedi 12 Mars 2022 à 14:56

Un homme a attaqué au couteau une patrouille de quatre policiers municipaux ce samedi vers 9 heures sur le Vieux-Port de Marseille.



Les policiers ont d’abord reçu des insultes alors qu'ils étaient stationnés à hauteur de l’hôtel de ville. Puis, l’individu a sorti un couteau et blessé au poignet l'un des policiers. Les policiers ont d’abord fait usage d’un flash ball avant que l’un d’eux ne riposte avec son arme de service. L'agresseur est décédé de ses blessures.



En déplacement à Marseille, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait état d'un homme "agressif et extrêmement violent". Après avoir recouru à "plusieurs types d'armes intermédiaires", ces derniers "ont fait feu".



L'agresseur, de nationalité française, n'était "pas connu des services de police et n’avait pas d'antécédents judiciaires", selon les premières informations transmises au ministre. Gérald Darmanin a aussi assuré que l'agent blessé allait bien.



Gérald Darmanin était présent ce samedi matin à Marseille pour l'inauguration du futur commissariat des 13e et 14e arrondissements. Présent à ses côtés, le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, a précisé de son côté que l'agresseur s'en est pris "à plusieurs reprises" au policier blessé et que les policiers municipaux visés avaient procédé à "plusieurs sommations" avant de faire usage de leurs armes.

Avec @BenoitPayan, nous sommes venus ce matin apporter tout notre soutien aux policiers municipaux de #Marseille victimes d’une violente attaque à l’arme blanche. Je veux souligner leur intervention exemplaire qui a permis de neutraliser l’assaillant et d’éviter le pire. pic.twitter.com/BtOtyFKMOx — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 12, 2022