Des pointures internationales pour la 1ère édition de "Réyoné nou lé kapab"

Alors que demain doit se dérouler la première édition de l'évènement Réyoné nou lé kapab, la ville de Saint-Paul a présenté les invités de marque pour l'évènement. Ainsi, Érika Vélio, ingénieure aérospatiale à Airbus Pays-Bas, sera présente au côté de Thione Niang, un proche conseiller de Barack Obama.

Elle s’appelle Érika VÉLIO. Devenue ingénieure aérospatiale à Airbus Pays-Bas, cette Saint-Pauloise vient de la Plaine dans le secteur de Chemin Neuf. Lui s’appelle Thione NIANG. Sénégalais, il a été l’un des plus proches conseillers du 44e Président des États-Unis. Ce conférencier international, également entrepreneur social, a aussi contribué à développer l’énergie solaire sur le continent africain aux côtés du chanteur, AKON.



Son projet « JeufZone » vise la souveraineté alimentaire au Sénégal. Le point commun de ces deux pointures internationales : participer à la première édition de Réyoné nou lé kapab organisée ce samedi 5 novembre 2022, sur la Place du Débarcadère. Une opération inédite à laquelle prendra aussi part l’ancien footballeur international sélectionné à cinq reprises en équipe de France, Guillaume HOARAU. Le programme à découvrir en cliquant



Vous pourrez venir découvrir leurs témoignages inspirants de 15 à 22 heures. C’est donc un immense honneur pour la Municipalité de Saint-Paul d’accueillir des invités si prestigieux. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, les reçoit à la Maison LÉPINAY. L’occasion pour lui de rappeler l’immense ambition de notre commune. Elle regorge de talents et de créativités.



Leur venue illustre notre volonté forte de susciter les vocations, notamment chez les plus jeunes. Donner à notre jeunesse l’envie de réussir, créer chez elle l’envie de se former, de découvrir le monde : voici quelques axes prioritaires que notre territoire érige en priorités. La manifestation Réyoné nou lé kapab constitue une formidable opportunité pour la jeunesse saint-pauloise.



S’élever au plus haut niveau



Le partage d’expérience de ce footballeur, de cet ancien collaborateur du Président des États-Unis, de cette ingénieure aérospatiale qui travaille également pour la NASA, peut être source de modèle pour les jeunes générations. Elles doivent se dire que c’est possible de réussir et de s’élever au plus haut niveau. Car les Réunionnaises et les Réunionnais lé osi kapab !



Dans le monde entier, Érika VÉLIO représente une formidable incarnation de la réussite. C’est une magnifique ambassadrice pour le territoire saint-paulois originaire d’un milieu modeste qui porte haut les couleurs de Saint-Paul à l’international.



“Nous sommes fiers de vous, car votre parcours constitue une source d’inspiration. Votre engagement permet d’insuffler le désir d’apprendre chez nos enfants. C’est le sens de la convention que la Ville a signé avec PIKALI Océan Indien, votre association, en décembre 2021′′, souligne le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN.



Sans cette convention passée entre la Municipalité et PIKALI, la venue de Thione NIANG et l’événement Réyoné nou lé kapab n’auraient pas été possibles. Ce partenariat avec PIKALI permet de mener des actions de sensibilisation aux sciences spatiales dans les écoles du territoire, dans le cadre de son Programme Éducatif Global. Tout l’enjeu est d’encourager nos jeunes talents à exprimer et à développer leur potentiel.



C’est le sens de Réyoné, nou lé kapab. L’ambition est de donner une dynamique d’innovation à La Réunion à travers des séminaires avec les acteurs de l’écosystème en lien avec l’invité d’honneur. Partager l’expérience, valoriser les talents, et transmettre les savoirs participent à la réussite de notre jeunesse.



Façonner le Saint-Paul de demain



Le parcours de Thione NIANG force le respect. Il nous fait le plaisir de venir d’abord à Saint-Paul. C’est un beau geste apprécié à sa juste valeur. C’est un invité d’honneur, car Saint-Paul le reçoit avec une énorme fierté. Sa présence renforce la passerelle naturelle entre l’Afrique et Saint-Paul. Durant ces deux jours de visite, il découvrira notre magnifique terre et plusieurs enjeux en matière agricole.



Il rencontrera certaines femmes et certains hommes qui façonnent le Saint-Paul de demain. C’est une chance de l’avoir à nos côtés, car c’est à Saint-Paul que se joue une partie de l’avenir de La Réunion. Les potentialités de la commune, si diversifiées, sont incroyables.



Notre biodiversité fait la fierté de toutes les Saint-Pauloises et de tous les Saint-Paulois, et plus largement des Réunionnais.



Plusieurs spots de la biodiversité se conjuguent ici et font de Saint Paul un territoire exceptionnel. Le Parc national de La Réunion est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La Réserve Marine de La Réunion s’étend sur 45 km depuis les côtes du Cap La Houssaye.



Enfin, la Réserve naturelle de l’Étang bénéficie d’une reconnaissance internationale avec le label RAMSAR qui distingue les zones humides d’importance internationale.



Préserver les futures générations



Saint-Paul est aussi la commune plus vaste de l’île avec près de 104 556 habitants répartis sur plus de 24 000 hectares. Par ailleurs, dans un contexte climatique particulièrement défavorable, grande est la responsabilité si nous voulons assurer la transmission de ce patrimoine inestimable aux futures générations. Cet enjeu majeur : Thione NIANG le partage aussi. Il a lancé « JeufZone » au Sénégal.



Ce modèle innovant d’agriculture sociale et solidaire est un exemple concret de son engagement en faveur du développement agricole du continent africain. Ce modèle de développement vertueux s’inscrit également dans le droit fil de l’Histoire agricole de Saint-Paul. Au XVIIIe siècle, La Réunion était considérée comme le grenier des Mascareignes. Saint-Paul constituait alors le véritable grenier de La Réunion.



Selon les multiples microclimats, il faut développer aujourd’hui un modèle agricole, une agri-péi, qui place les agricultrices et les agriculteurs au cœur de l’écosystème. Dans le monde entier, la crise sanitaire a accéléré la prise de conscience concernant la nécessité d’encourager la souveraineté alimentaire.



À La Réunion, cette nécessité est profondément accentuée en raison de l’hyper- dépendance au fret aérien et maritime. Cette crise a également fortement impacté les revenus des agriculteurs. Saint Paul, ancien grenier de La Réunion, dispose d’un potentiel agricole incroyable et joue un rôle majeur.



Il est capital de produire localement, de favoriser les circuits courts et de réduire l’impact de notre insularité. Face à ce constat, il est capital d’agir. Et cela passe par la création d’un nouveau modèle. C’est aussi le sens de la venue de Monsieur NIANG.



Adoption de la Charte de développement agricole



Au moment où Saint-Paul s’apprête à signer la Charte de développement agricole, l’ambition est d’identifier de nouvelles sources de croissance, de diversifier la production agricole et de déployer une véritable stratégie à l’échelle de toute la commune.



Par ailleurs, le Projet alimentaire territorial de Saint-Paul vient d’être adopté. L’objectif est là aussi de favoriser les circuits courts. Cette stratégie encouragera le développement des produits locaux et de qualité, la structuration des filières et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce projet global vise à refaire de Saint Paul le grenier, le poumon vert et la station bleue de La Réunion.



Le fait de partager l’expérience de Thione NIANG, c’est aussi regarder vers le continent africain, c’est aussi regarder dans les pays de la zone afin d’identifier de nouvelles potentialités. Notre avenir se construit également en s’inspirant des modèles qui ont fait preuve de réussite.



Son projet « JeufZone » vise la souveraineté alimentaire au Sénégal. Une opération inédite à laquelle prendra aussi part l'ancien footballeur international sélectionné à cinq reprises en équipe de France, Guillaume HOARAU. Le programme à découvrir en cliquant ici Vous pourrez venir découvrir leurs témoignages inspirants de 15 à 22 heures. C'est donc un immense honneur pour la Municipalité de Saint-Paul d'accueillir des invités si prestigieux. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, les reçoit à la Maison LÉPINAY.





