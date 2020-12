Société Des pluies attendues cette nuit dans l'Est

De nouvelles averses sont prévues ce mardi soir sur la moitié Est de La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 1 Décembre 2020 à 18:31 | Lu 289 fois

Le retour de la pluie alors que La Réunion fait face à la pire sécheresse jamais enregistrée est une bonne nouvelle. L'Est a été particulièrement bien arrosé sur les dernières 24 heures avec entre 10 et 30 millimètres de pluies entre Sainte-Suzanne et Saint-Philippe.



Les cumuls au niveau local sont même montés jusqu'à 70 millimètres de pluies dans les Hautes de Sainte-Rose et de Saint-Benoît.



Selon les prévisionnistes de Météo France, il faut s'attendre à de nouvelles pluies ce soir dans l'Est !