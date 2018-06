Des planteurs inquiets à la recherche de solutions

La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs se réunissaient à nouveau sur la problématique des chemins d’exploitations endommagés. La campagne sucrière devrait commencer dans un mois, et les planteurs de toute l’île sont très inquiets. Les chemins vont devoir être rafistolés si les agriculteurs veulent pouvoir travailler et acheminer leurs cannes. Mais certains chemins sont totalement impraticables.



Les syndicats demandent l’aide des mairies pour réparer les chemins communaux pour pouvoir accéder à leurs exploitations, et une aide exceptionnelle pour la réparation des chemins privés.



Une association départementale a été créée par la FDSEA, pour régler ce genre de situation. Les agriculteurs pourront monter un dossier commun, et ainsi accéder à l’aide mise en place par le Conseil Départemental pour aider l’ensemble des agriculteurs.