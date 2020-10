A la Une .. Des plages de l'Ouest aménagées en nids douillets pour les tortues marines

Une opération de réhabilitation des plages de ponte des tortues marines a été réalisée dans le cadre des mesures compensatoires de la NRL. Au total, 8000 plants ont été introduits sur quatre plages de l'Ouest de l'île. Par Marine Abat - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 18:09 | Lu 610 fois

Encourager les tortues marines à revenir pondre sur notre île. C'est l'objectif du projet de réhabilitation des plages de ponte mis en œuvre par le CEDTM (centre d'études et de découverte des tortues marines), dont un bilan a été dressé ce mercredi matin depuis la plage du cimetière de Saint-Leu.



Entamée en 2017, cette opération de restauration est réalisée dans le cadre des mesures compensatoires de la NRL. En effet, pour "compenser" les dégâts environnementaux générés par le chantier, "36 millions d’euros sont dégagés par la collectivité au titre de ces mesures compensatoires, dont 300.000 euros pour l'opération de restauration des plages de pontes", précise Christophe Rousseau, adjoint au directeur d'opération de la NRL.



Quatre plages sont concernées, entre Boucan Canot et l’Etang-Salé."On réhabilite ces plages historiques, ou tout du moins qui présentent des critères favorables à la ponte", explique Léo Pairin, chargé de projet au CEDTM. En effet, autrefois, la population reproductrice était nombreuse. Alors que le phénomène est devenu exceptionnel (une tortue tous les trois ans), notamment à cause de la pression anthropique, il apparaît aujourd'hui nécessaire d'intervenir sur les habitats de ponte. Cela passe par "des actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, qu’on remplace par des plantes indigènes. Il y a des séries de plantations, d’arrosage, d’entretien", précise Léo Pairin. Le tout avec la participation des emplois verts de l'association Piton Saint-Leu Lèv La Tête.

8000 plants introduits



Patates à Durand, patates cochons, veloutiers, maniocs bord de mer... Au total 8000 plants ont été introduits sur les quatre sites (dont 4000 sur celui de Saint-Leu) par le biais d’ateliers de plantations associant les scolaires et le grand public.



Afin de pérenniser ces actions, le CEDTM poursuit aujourd’hui deux nouveaux projets qui consisteront à suivre l’évolution des sites, poursuivre les réhabilitations, améliorer les connaissances et sensibiliser le plus grand nombre. "On est allé chercher d’autres sources de financement pour pouvoir continuer, on en a trouvé via l’Europe pour pouvoir poursuivre jusqu’en 2022", note encore Léo Pairin, pour qui "un projet de restauration, c'est sur 10-15 ans".



Si cela fait trois ans que l’opération réhabilitation a été amorcée, difficile de savoir quand les tortues pointeront le bout de leur nez. "On a fait une opération pilote sur la plage au nord de Saint-Leu en 1999, et en 2004 on a eu la joie de venir voir des tortues pondre", se souvient Stéphane Ciccione, le directeur de Kélonia et trésorier du CEDTM. Du côté de Cap Champagne (Boucan Canot), la tortue verte Emma vient régulièrement pondre. "Les tortues ont en mémoire l'odeur de la plage d'où elles sont nées, et ensuite quand elles reviennent pondre, c'est cette odeur qu'elles vont rechercher", explique Stéphane Cicionne. Espérons que les efforts menés sauront séduire ces dames.



Marine Abat Journaliste - En charge du secteur Ouest - Fortement attachée aux valeurs du développement durable... En savoir plus sur cet auteur