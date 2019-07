Des piscines provisoirement fermées pendant les vacances

Découvrez les dates de fermeture des piscines municipales pour le mois de juillet et d’août 2019. Des opérations courantes seront notamment réalisées.Retrouvez aussi toute l’actualité de ces équipements de la ville de Saint-Paul dans la rubrique dédiée sur le site de la commune.Les dates de fermeture en juillet et aoûtBois-de-Nèfles : fermée le jeudi 25 juillet pour de l’entretienVue Belle : fermée tout le mois de juilletLisette-Talate (front de mer) : fermée du 1er au 14 juillet pour de la vidange et des travauxJosselyn-Flahaut (Plateau Caillou) : fermée le mardi 23 juillet pour de l’entretienVue Belle : ouverture le vendredi 16 aoûtBois-de-Nèfles : fermée le vendredi 16 août pour de l’entretienJosselyn-Flahaut (Plateau Caillou) : fermée du lundi 19 août au dimanche 15 septembre 2019 inclus pour de la vidange et de l’entretienLa ville remercie les usagers de ces piscines pour leur compréhension.