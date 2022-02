Des piscines provisoirement fermées en février

Saint-Paul, Ville active et sportive, vous communique les dates de fermeture des piscines municipales pour le mois de février 2022.



Piscine du front de mer, Lisette-TALATE :



Fermeture le mardi 22 février pour de l’entretien



Piscine de Bois-de-Nèfles :



Fermeture le jeudi 24 février pour de l’entretien



Piscine de Plateau Caillou, Josselyn-FLAHAUT :



Fermeture le samedi 26 et dimanche 27 février pour une compétition de natation et fermeture le lundi 28 février pour de l’entretien