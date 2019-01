Des piscines provisoirement fermées en février 2019

Le service des Sports de la ville de Saint-Paul indique les dates de fermeture au public des piscines municipales pour le mois de février 2019.



L’enceinte sportive de Bois-de-Nèfles reste fermée pour travaux jusqu’à fin février. La piscine Lisette-Talate, du front de mer fermera le jeudi 21 pour réaliser de l’entretien.



Tout comme la piscine Josselyn-Flahaut, à Plateau Caillou, le samedi 9 février (compétition synchro Open, de 8 heures à 18 heures), le dimanche 10 (compétition Challenge 5, de 8 heures à 18 heures) et le lundi 11 pour de l’entretien.



