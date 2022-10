Communiqué Des petit-déjeuners pour les enfants de familles touchées par la précarité

Du 10 octobre au 15 novembre, 1200 « kits petit-déjeuner » vont être distribués par la Croix Rouge aux familles bénéficiaires de l'aide alimentaire. Une action impulsée par le Mouvement E.Leclerc Réunion, en étroite collaboration avec la Croix Rouge, et qui a pour but de permettre aux enfants de familles touchées par la précarité de commencer la journée par un bon petit-déjeuner. Par N.P - Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 à 15:28

Les résultats de l'étude « Comprendre l’accès à l’alimentation des plus précaires à La Réunion »* menée par la Croix Rouge sont alarmants : 46% des ménages ayant recours à l'aide alimentaire manquent « parfois » ou « souvent » de nourriture, et 42% déclarent se priver au bénéfice de leurs enfants. Une triste réalité qui ne devrait qu'empirer sous l'effet de l'inflation des produits alimentaires.



« Chaque semaine, à La Réunion, près de 3000 personnes ont besoin d’être aidées pour se nourrir, explique Joris Verdier, Responsable de l'Action Sociale à la Direction régionale Outre-mer de la Croix Rouge. Non seulement ce chiffre a connu une augmentation de 67% en 4 ans, mais il ne tient pas compte de tous ceux qui sont touchés par cette précarité et ne sont pas aidés. Des personnes qui doivent choisir entre qualité et quantité et pour qui l'alimentation est une variable d’ajustement ».



« Renforcer la diversité et la qualité des produits est pour nous primordial »



C'est dans ce contexte que la Croix Rouge et le Mouvement E.Leclerc Réunion ont souhaité renforcer leur partenariat « en menant une action en faveur des enfants bénéficiaires de l'aide alimentaire afin qu'ils disposent de produits de petit-déjeuner dans les colis », poursuit Joris Verdier. Du 10 octobre au 15 novembre, la Croix Rouge distribuera aux 1200 familles bénéficiaires de l'aide alimentaire ce « kit petit-déjeuner » composé d'un sachet de pain de mie (420g), d'un pot de confitures (250g), d'une compote et d'un petit paquet de céréales.



« Renforcer la diversité et la qualité des produits est pour nous primordial, précise Joris Verdier. Une large majorité de personnes en grande précarité se restreint dans son alimentation alors qu'il est indispensable d'assurer un bon apport nutritionnel afin que les enfants disposent de l'énergie nécessaire pour aller à l'école et étudier dans de bonnes conditions ».



« C'est en mettant nos forces en commun que nous parviendrons à être plus efficaces »



Pour confectionner ce petit-déjeuner E. Leclerc Réunion s’est associé à trois autres partenaires engagés : Royal Bourbon Industries, Nestlé et Yami. Ces derniers, également sensibilisés par la montée de la précarité, ont généreusement fait dons des denrées qui composent le kit. Collectés et préparés par les équipes de E.Leclerc, les dons ont été insérés dans des kits dédiés et ajoutés aux colis solidaires préparés par les bénévoles



« Ce type d'opérations de solidarité illustre notre volonté d'impulser une démarche de faire-ensemble, explique Pascal Thiaw-Kine, Président du Mouvement E.Leclerc Réunion. Acteurs privés, associatifs et pouvoirs publics, nous sommes tous concernés et préoccupés par la précarité dans laquelle se trouve de trop nombreuses familles et c'est en mettant nos forces en commun que nous parviendrons à être plus efficaces et à mieux lutter contre ce fléau ».



*Étude Croix Rouge/FORS février 2022