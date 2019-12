Des perturbations annoncées dans les écoles et les services publics jeudi

Sainte-Suzanne : Suite au mouvement de grève prévu pour la journée du jeudi 5 décembre 2019, le maire de Sainte-Suzanne informe les parents des élèves scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de la Ville que le service de restauration scolaire ne pourra pas être assuré pour cette journée. Les parents sont donc invités à prendre toutes leurs dispositions afin de récupérer leurs enfants à l’heure du déjeuner. De même, les services municipaux dans leur ensemble sont susceptibles de connaître des perturbations dans leur fonctionnement. Les astreintes de l’Etat Civil seront toutefois opérationnelles.



Le Port : Écoles, crèche municipale et jardin d’enfants - Un appel national à la grève a été lancé pour le jeudi 5 décembre 2019. Il concerne notamment la fonction publique et a été relayé à l'échelle de notre collectivité. Des perturbations sont à prévoir quant à l’accueil des enfants, la distribution des repas, la surveillance à la pause méridienne ainsi que la garderie. Il est demandé aux parents de s’assurer du fonctionnement des services dans les écoles, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal, avant de déposer leur enfant le jeudi 5 décembre matin.