A la Une . Des perturbations à prévoir sur des vols d'Air Austral



Une opération de maintenance imprévue et mise en évidence ce matin sur le Boeing 777 FO-REU de la compagnie Air Austral, va nécessiter l’intervention des équipes d’AFI basées à Paris et sous traitant d’Air Austral pour l’entretien de ses appareils. Celle-ci est programmée au 21 décembre. Les équipes d’AFI immédiatement réquisitionnées pourront en effet être sur l’île dès demain date à laquelle un diagnostic définitif quant à la remise en ligne possible de l’appareil pourra être posé.



Dans l’attente, la compagnie et en particulier en cette période de fin d’année extrêmement chargée et sensible déploie tous ses efforts afin qu’une alternative puisse être proposée aux passagers concernés et limiter les désagréments.



A ce stade, la compagnie a optimisé son programme et les premières solutions de report sur les lignes concernées ont été enclenchées et sont d’ores et déjà mises en oeuvre. Les passagers sont directement informés des modifications de leur vols par Air Austral. Des retards et des reports dans la journée sont à prévoir en particulier sur les Réunion-Maurice, mais l'ensemble des passagers sera transporté le jour J.



A noter en revanche l'annulation du vol UU975 du 20 décembre - reporté à demain 21 décembre.



Consciente de la situation, Air Austral tient à présenter ses plus vives excuses à ses passagers. La sécurité est sa priorité numéro un et cela exige un devoir de précaution et de contrôle exigeant de ses appareils.

