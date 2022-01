Des personnalités de La Réunion promues dans l'ordre de la Légion d'honneur

Des personnalités réunionnaises, exerçant ou ayant exercé à La Réunion découvrent ce 1er janvier qu’elles sont, soit récipiendaires ou élevées à un nouveau grade de l'ordre national de la Légion d’honneur.



Parmi les chevaliers, deux personnalités féminines dont l’implication dans le monde associatif ou celui de l’administration publique sont saluées.



Dans le contingent des promus du Ministère de la transition écologique, Virginie Boucaud, professeur de sciences de la vie et de la Terre et surtout présidente de l’association Globice dédiée à la conservation des cétacés de La Réunion et de l'Océan Indien.



Pour le compte du Ministère des Outre-mer, l’actuelle directrice de Pôle emploi Réunion, Alice Goodall, est promue chevalier tout comme Joël Sorres en sa qualité d’agriculteur et de président de l'Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer.



L’ancien préfet de La Réunion de 2010 à 2012, Michel Lalande, actuel conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes, est élevé au rang de commandeur de la Légion d’honneur. Michel Lalande avait été nommé officier en 2014.



La plus haute décoration honorifique française "réunit des personnalités célèbres et des citoyens inconnus du grand public autour du mérite personnel au service de la nation. Chaque nouvelle promotion de décorés raconte la noblesse des actions individuelles ou des parcours professionnels et sociaux qui dessinent les contours de la grandeur collective. La Légion d’honneur illustre l’esprit civique français et le sens de l’intérêt commun", résume la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur.