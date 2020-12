A la Une .. Des pédophiles ayant sévi à Madagascar en fuite à La Réunion ?

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 21 Décembre 2020 à 20:59 | Lu 483 fois

Au début du mois de novembre dernier, une vaste opération de police avait permis de mettre fin à un réseau de pédophilie sévissant dans le sud malgache, à Tuléar plus précisément.



Des ONG et des associations caritatives avaient fait un gros travail auprès des enfants victimes pour les convaincre de porter plainte. Une vingtaine de personnes soupçonnées avaient été identifiées mais seules quatre avaient pu être arrêtées. Les seize autres avaient pris la fuite.



Cette opération des forces de l'ordre avait nourri beaucoup d'espoirs. Etait-on enfin en train d'assister à un véritable changement de politique de la part des autorités malgaches, qui avaient jusqu'ici fermé les yeux sur ce trafic innommable?



Malheureusement, il semblerait qu'il n'en soit rien.



Un mois et demi après, les seize suspects courent toujours. La rumeur dit qu'ils seraient partis à l'étranger, on parle même de La Réunion pour certains.



Il faut dire que plusieurs Français figurent parmi eux.



Il suffit de se promener dans les rues touristiques de Tuléar ou sur les plages de Nosy Be au nord-ouest de l'ile, pour voir ces sexagénaires s'affichant sans honte au bras de fillettes. Quand il ne s'agit pas de jeunes garçons.



Il faut dire que l'extrême pauvreté qui sévit dans la Grande Ile pousse ces jeunes sans aucune ressource à vendre leur corps pour pouvoir survivre. Quand ce ne sont pas les parents eux-mêmes qui vendent leurs enfants...



Les seize suspects sont probablement déjà loin. Et une fois de plus, la passivité des autorités malgaches n'y est pas étrangère : malgré les mandats d’amener émis à leur encontre, ce n'est que tout récemment que les arrêtés d'interdiction de sortie du territoire ont été publiés. Autant dire que ça leur a largement laissé le temps d'organiser leur départ de la Grande Ile...



Mais n'était-ce pas le but recherché ?





