Des passerelles rénovées à Saint-Gilles-les-Bains Les équipes de la Ville de Saint-Paul viennent de débuter les travaux de remplacement du platelage de la passerelle près de l'Aquarium à Saint-Gilles-les-Bains. Cette opération de modernisation va se tenir jusqu'au vendredi 1er octobre 2021.

La moitié de la passerelle “Aquarium” fermera du côté des Roches Noires jusqu’au vendredi 24 septembre. La moitié de la passerelle du côté de l’Aquarium fermera du lundi 27 au vendredi 1er octobre. Les travaux portent sur le remplacement du platelage et de certaines pièces métalliques oxydées par les embruns marins.

Des travaux similaires se tiendront sur la passerelle Paul-Julius-BENARD à partir du 4 octobre. Le montant de ces rénovations s’élève à 62 534 euros. Ces deux opérations s’inscrivent dans le cadre du Programme pluriannuel d’investissement pour l’entretien des ouvrages d’arts.

Les modalités d'intervention ont été définies avec la Régie des Ports de Plaisance pour éviter de gêner les usagers. Ces aménagements contribuent à améliorer le cadre de vie dans la station balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains. Pour permettre le bon déroulement de cet aménagement, une déviation sera mise en place pour les piétons, de 7 heures à 16 heures. En dehors de ces créneaux, la passerelle reste ouverte aux usagers.





