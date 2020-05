A la Une . Des passagers d'un vol Réunion/Paris très inquiets de devoir voyager avec des passagers en provenance de Mayotte Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 8 Mai 2020 à 20:07 | Lu 3811 fois

Plusieurs passagers qui devaient prendre ce soir un vol d'Air Austral en direction de Paris nous ont contacté pour s'indigner.



Leur attention a été dans un premier temps par un retard de leur vol qui devait normalement décoller à 20h.



Devant leurs interrogations, on leur a simplement répondu qu'on attendait "l'arrivée d'un avion". Sans vouloir leur donner plus de précisions.



Bizarre car en regardant les panneaux d'affichage, aucun vol n'était prévu à l'arrivée.



C'est alors que l'un des passagers a eu l'idée de regarder l'application Flightradar qui répertorie tous les vols dans un secteur donné. Et là, surprise : ils découvrent qu'un autre avion d'Air Austral est en vol en provenance de Mayotte. Prévu à l'origine à 18h20, il ne devrait arriver qu'à 20h29. D'où le retard.



Grosse inquiétude des passagers présents à Gillot, d'autant qu'ils savent que leur avion pour Paris est déjà presque plein.



Au final, ce sont 61 passagers de Mayotte qui se sont mélangés avec ceux au départ de La Réunion. Il s'agissait apparemment de personnels soignants vêtus de blouses blanches marquées "réservistes". Pas vraiment de quoi rassurer les passagers réunionnais, même si tout le monde dans l'avion portait un masque.



Comme nous le disait la maman d'un jeune qui a voyagé ce soir, "ils vont être serrés comme des sardines et voyager pendant 11h au milieu de passagers qui arrivent d'une zone où le coronavirus est en pleine expansion"...



"Les passagers en provenance de Mayotte ont-ils subi un test avant de prendre l'avion?", s'interroge-t-elle, avant de nous indiquer quelle entend rédiger une lettre de protestation au préfet dès son arrivée à son domicile.



On peut comprendre que des passagers bloqués à Mayotte aient besoin de rentrer en métropole. Mais peut-être aurait-il fallu leur affréter un vol spécial et ne pas les mélanger avec des passagers sains en provenance de La Réunion, le seul département de France qui ne compte pas encore de morts.



Mais ça aurait coûté plus cher, beaucoup plus cher.



Qui a dit que la vie humaine n'avait pas de prix?



