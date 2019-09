National Des parlementaires proposent des mesures pour lutter contre la fraude aux prestations sociales





Les deux parlementaires ont rappelé que la fraude, qu'elle soit du fait de particuliers ou d'entreprises, est celle de réseaux organisés. Le montant de la fraude ne faisant pas l'objet d'un consensus, les deux chargées de mission ont promis de donner à Matignon leur propre chiffrage. En attendant ce résultat, elles ont émis plusieurs hypothèses pour réduire la fraude:



Mettre à jour le Répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP).



Ce fichier permet de vérifier l’état civil des personnes nées en France et de certifier l’identité d’un individu, notamment pour les organismes de sécurité sociale ou l’administration fiscale. Selon Nathalie Goulet, ce fichier présente de nombreuses incohérences: 110 millions de personnes y sont inscrites, dont 84,2 millions sont "réputées en vie". Problème, nous sommes 67 millions de Français. Par ailleurs, 3,1 millions de personnes sont inscrites au RNIPP comme étant âgées de plus de 100 ans et "réputées en vie", or, selon l’Insee, il y avait 21 000 centenaires dans l’Hexagone en 2016.

Obliger les allocataires à "une preuve de vie" annuelle.



Les parlementaires souhaitent que les allocataires fournissent une preuve de vie chaque année, en particulier pour les allocations qui relèvent de la branche vieillesse.

Limiter la durée de vie des cartes vitales.



Pour lutter contre la fraude aux soins, les parlementaires proposent de "limiter la durée des cartes vitales et de prévoir une reconduction sous conditions". Les cartes vitales ne peuvent en effet pas être désactivées par la Sécurité sociale.

Interdire le versement de prestations sociales sur les comptes épargne.



Le versement du minimum vieillesse (Aspa) sur un compte épargne pourrait être notamment interdit.



Obliger les Français à déclarer tout changement de domicile.



Pour lutter contre la fraude, les élues souhaitent "instaurer l’inscription domiciliaire".

Mieux contrôler toutes les prestations qui sont versées à des allocataires à l’étranger.



Deux mesures sont proposées : rendre obligatoire le versement des aides sur un compte bancaire hébergé en France, interdire le versement sur des comptes étrangers. De plus, une procédure spécifique pour les retraités vivant à l’étranger pourrait être mise en place afin de s’assurer que la prestation sociale est versée à la bonne personne. Le versement du minimum vieillesse (Aspa) sur un compte épargne pourrait être notamment interdit.Pour lutter contre la fraude, les élues souhaitent "instaurer l’inscription domiciliaire". Pour lutter contre la fraude aux soins, les parlementaires proposent de "limiter la durée des cartes vitales et de prévoir une reconduction sous conditions". Les cartes vitales ne peuvent en effet pas être désactivées par la Sécurité sociale. Les parlementaires souhaitent que les allocataires fournissent une preuve de vie chaque année, en particulier pour les allocations qui relèvent de la branche vieillesse.



Carole Grandjean, députée LREM et Nathalie Goulet, sénatrice UDI sont à la tête d'une mission sur la fraude sociale. Elles ont dévoilé ce mardi 3 septembre leurs premières propositions pour lutter contre le phénomène, dont le coût est toutefois difficilement évaluable. Les prestations sociales représentent 450 milliards d'euros versés chaque année. La fraude représenterait entre 7 et 9 milliards d'euros, chiffre à prendre avec des précautions.





