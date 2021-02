A la Une ... Des parents se mobilisent contre le port du masque à l’école

Des parents d’élèves entendent réagir suite à l’annonce du port du masque obligatoire dans les écoles primaires. Ils se mobilisent et préparent des actions pour la semaine prochaine. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 5 Février 2021 à 08:36 | Lu 3576 fois

La réaction se fait à visage découvert pour les parents d’élèves. Ils sont déjà 1 500 à avoir rejoint la page Facebook "parents 974 mobilisation". Une page créée au lendemain de l’annonce de la rectrice d’imposer le port du masque dès le CP.



Une mesure qui effraie ces parents qui craignent que leurs petits ne supportent pas ces conditions, rendues particulièrement difficiles avec la chaleur actuelle. Pour protester contre cette décision, ils préparent plusieurs actions la semaine prochaine. Lundi, les parents sont invités à se retrouver avec leurs enfants et distribuer des flyers aux autres parents. Le mercredi suivant, un appel aux rassemblements devant la préfecture a été lancé.



