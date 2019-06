Des parents reconnus coupable de soustraction de leur petite fille

C'est une affaire peu banale qu'ont eu à juger les magistrats ce lundi... Un couple de parents comparaissait au tribunal correctionnel de Saint-Denis pour soustraction d'enfant par ascendant auprès de personne chargée de sa garde.



Voilà plus d'un an qu'une procédure a été entamée pour vérifier si ces parents peuvent ou non, s'occuper de leur petite fille Lohann. Le 1er mai, une mesure d'assistance éducative est mise en place par le juge pour enfant (JPE). Le 6 mai, il décide le placement en famille d'accueil. Le 17 mai, le JPE décide enfin d'instaurer un droit de visite mandaté par le conseil départemental et c'est le 22 mai, que les parents ont rendez vous à 9h à la Maison du Département pour la mise en place d'un calendrier avec le couple.



Le jour J, ces derniers arriveront avec plusieurs dizaines de minutes de retard et la discussion avec les deux agents de la Maison du Département s'envenime très rapidement. Le père de famille renverse plusieurs tables en apprenant que lui et sa femme ne verront leur fille que quelques minutes. Les parents quittent les lieux avec la petite Lohann et le trio ne réapparaîtra que plusieurs heures après.



Comme l'explique Me Fabian Gorce, avocat de la défense, les parents de Lohann "sont passés de tout à rien". Selon lui, ses clients n'avaient aucune intention de soustraire Lohann de la garde des agents car ils pensaient ne pas la voir lors de cette convocation. La robe noire a assuré que le père de famille a agi sous le coup de la colère et a plaidé pour la relaxe des parents.



Une demande rejetée par la cour, qui a condamné le père de famille à quatre mois de prison et la mère de famille à deux mois avec sursis et mise à l'épreuve. En plus de leur condamnation, ils ont interdiction de se rendre à la Maison du Département. Ils devront également s'acquitter du remboursement des arrêts maladie des agents de l'institution, d'un montant de 3 000 euros.