Des parents ont bloqué l’école maternelle de Terrain Elisa ​à Sainte-Marie

Devant les grilles vertes de l’école maternelle de Terrain Élisa, à Sainte-Marie, une pancarte pour traduire le mécontentement des parents est affichée. L’inscription "1 enfant = 1 parcours scolaire" vient résumer la problématique.



Ce matin, des parents ont bloqué l’école pendant un court laps de temps. L'école compte 60 enfants. "On ne veut pas prendre les enfants en otage, souligne une maman préférant garder l’anonymat. "Encore aujourd’hui, il y a un professeur remplaçant. Depuis le début de l’année scolaire en septembre 2021, le professeur de la grande section qui a démissionné est remplacé par des professeurs qui se succèdent. Il y en a déjà eu une dizaine. A tel point que les enfants ne veulent plus aller à l’école ".



L’absence de continuité pédagogique inquiète les premiers concernés : enfants et parents. D’autant plus que dans la classe à double niveau en question, des élèves sont en âge d’aller en CP, sans avoir obtenu le bagage pédagogique nécessaire. "S'il y a eu une dizaine de remplaçants, on doit être capable de trouver un professeur définitif, c’est tout ce que nous demandons. Ce matin, nous avons pu discuter avec les policiers municipaux et la directrice va pouvoir rencontrer le rectorat. On espère enfin avoir une solution", ajoute la maman inquiète qui est confrontée à un second problème. Dans l’autre classe où se trouve son autre enfant, la professeure est en télétravail. "Nous avons appris que nous devrons garder nos enfants à la maison vendredi soir pour que les enfants puissent faire leurs exercices à distance depuis la maison. On est obligé de se mettre en arrêt , de prendre des congés, ou pire, de perdre notre travail pour rester avec notre enfant".



Hors de question, pour la mère de famille, de ne pas mettre son enfant à l'école. "Je l'ai déposé ce matin, mais il n'y a pas d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem), seulement un employé de la mairie", conclut-elle.