A la Une . Des parents formés pour assurer la sécurité aux abords des écoles

La gendarmerie de Saint-Louis a remis à des parents et à des élèves des attestations de formation dans le cadre d'un dispositif de prévention de la délinquance juvénile. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 14 Octobre 2020 à 13:43 | Lu 330 fois

Communiqué de la Gendarmerie de La Réunion



Le 07 octobre 2020, le Sous-Préfet de Saint-Pierre, l'adjointe au Commandant de la Compagnie de SAINT-PIERRE, les militaires de la brigade de gendarmerie de ST LOUIS et de la brigade de prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie de La Réunion ainsi que des responsables des établissements de la cité scolaire de Roche Maigre ont remis 28 attestations de formations aux volontaires des dispositifs PARENTS ACTEURS et ÉLÈVES PAIRS mis en place au sein de cet établissement.



Le dispositif PARENTS ACTEUR vise à renforcer la prévention et la sécurisation aux abords des établissements scolaires, en impliquant les parents d’élèves, dans une démarche citoyenne, d'accompagnement des flux d’élèves, en lien avec les établissements, la brigade territoriale de gendarmerie et la police municipale.



Le dispositif ÉLÈVES PAIRS consiste à rendre les élèves acteurs de leur propre sécurité au sein de leur établissement scolaire. Il permet aux jeunes qui éprouvent des difficultés de se confier aux adultes, de pouvoir se tourner vers un camarade, qualifié de pair, volontaire pour exercer cette fonction.