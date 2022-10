Des parents accusent le Centre hospitalier de Mayotte après la mort de leur bébé

Sur le trajet, le bébé se présente et l’ambulancier semble désemparé selon les dires du papa. Il aurait demandé a sa femme de "fermer ses jambes" et de se "retenir".



Arrivés à l’hôpital, les couacs s’enchaînent, la maman est confrontée à l'absence de médecins. Pire, après une échographie, un problème cardiaque est détecté sur le bébé. L’hôpital prend la décision de transférer la maman à Mamoudzou mais l’enfant meurt.



A ce jour, aucun rapport médical n'a été communiqué aux parents pour définir les causes du décès du petit garçon.

Un professionnel du milieu médical interrogé par Mayotte la 1ère confirme anonymement que ce genre de situation "arrive fréquemment".



"Comme vous le savez, nous sommes le territoire avec le plus de naissances et souvent les services adaptés comme le SMUR ne peuvent pas être dépêchés, on fait avec les moyens du bord. C'est très malheureux", évoque ce professionnel du secteur médical.



Le père a décidé de déposer plainte pour dénoncer ce qu'il juge être une "faute professionnelle grave" .