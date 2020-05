Des ordinateurs pour les familles portoises

La ville du Port s'engage en matière de la lutte contre la fracture numérique, source d’inégalités sociales et scolaires, dans le contexte de crise sanitaire actuel. Après des échanges avec différents partenaires, une action d’équipement en outils informatiques de familles identifiées sur le territoire portois a été engagée.



Le projet "SOS urgences numériques scolaires", porté par l’association AGAME, a permis de faire remonter les difficultés pour certaines familles à assurer, seules, le suivi pédagogique de leur enfant, le besoin pour certaines familles d’être accompagnées dans l’utilisation du numérique lorsqu’elles en disposent ainsi que que le manque d’équipement informatique ou de connexion à internet.



L'entreprise ZEOP a ainsi contribué au financement de 100 ordinateurs pour ces familles. L’association AGAME, spécialisée dans le recyclage "acteur de réemploi" des D3E (Déchets d'équipements électriques et électroniques) et intervenant sur le territoire depuis 2016 a déjà procédé au conditionnement de ces ordinateurs et se tient prête à les distribuer aux familles.