La grande Une "Des oranges d'Egypte qui passent mal" auprès de la chambre d'agriculture

La chambre d'agriculture déplore l'opération promotionnelle menée par l'enseigne Carrefour sur des oranges importées. Le président Frédéric Vienne rappelle, sur la page Facebook de la chambre consulaire, que la production d'agrumes locaux bat son plein en ce mois de juin et cette campagne promotionnelle pour des oranges venues d'Egypte paraît donc mal venue : Par LG - Publié le Lundi 19 Juin 2023 à 12:29

C'est une opération qui ne passe vraiment pas auprès de la Chambre d'agriculture et des producteurs réunionnais.



A l'heure des objectifs de souveraineté alimentaire fixés par l'Etat et d'une saison des agrumes péï qui bat désormais son plein sur les étals des marchés de producteurs et forains mais aussi au sein de centaines de structures spécialisées dans la vente de fruits et légumes à La Réunion à des prix très corrects, le groupe Carrefour a décidé de lancer une promotion sur des oranges importées d'Egypte à 0.89 cts d'euros sur l'ensemble du week-end et ce, jusqu'à ce lundi.



Une situation que dénonce avec force le président de la Chambre d'agriculture, Frédéric Vienne, alors que plusieurs productions réunionnaises connaissent une progression encourageante en volumes depuis quelques années sous l'impulsion de notre accompagnement technique et de nos partenaires.



A La Réunion, lors des saisons de productions péï telles que l'oignon, la pomme de terre, la carotte ou autres, des promotions sont souvent opérées en grandes et moyennes surfaces sur des produits similaires mais importés. Une situation synonyme de concurrence déloyale qui n'a jamais été encadrée mais qui perdure et qui ne favorise en rien la production réunionnaise et encore moins les objectifs de souveraineté alimentaire dans lesquels l'île s'est pourtant engagée.