Des orages possibles à Mayotte ce jeudi

Météo France annonce une possible dégradation des conditions météorologiques à Mayotte ce jeudi : Par La Rédaction - Publié le Jeudi 8 Décembre 2022 à 06:51

Le matin, le beau temps toujours au rendez-vous malgré un ciel plutôt nuageux. En milieu de matinée, quelques développements nuageux prennent place accompagnés de passages d'averses parfois orageuses.



L'après-midi, les développements nuageux deviennent nombreux avec encore un risque de passages d'averses parfois orageuses.



Le vent souffle de nord-ouest dominant, de 05 à 15 km/h.



La mer est belle.



Les températures extrêmes prévues pour la journée sont de: 24°C et 31°C à Mroalé, 26°C et 33°C à Labattoir