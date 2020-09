Des opérations spéciales au centre-ville pour les soldes

Des opérations spéciales prévues en centre-ville pour les soldes



Le 12 septembre, le stand de maquillage, la peluche géante et l’animation au micro seront à nouveau proposés.



Nous vous invitons à restez prudents et à observer strictement les gestes barrières lors de vos achats. Pour rappel, le port du masque demeure obligatoire dans l’ensemble du territoire de la commune.



Vous devez le porter sur la voie publique et dans les espaces publics. Des mesures prises en raison du contexte sanitaire actuel lié à la Covid-19.



L’Association des commerçants du Cœur de Ville (ACCV) lance des opérations spéciales pour les soldes, du samedi 5 septembre au vendredi 2 octobre 2020.Les magasins ouvriront notamment en continu le samedi 5 septembre, de 9 à 20 heures, et le samedi 12 septembre, de 9 à 18 heures.Ces journées commerciales visent à favoriser le développement économique et à redynamiser le cœur de Ville à travers des offres et animations prévues.Le public pourra également participer à plusieurs animations le 5 septembre. L’occasion d’assister à la prestation d’un homme orchestre, de venir se maquiller sur un stand dédié ou bien encore de saluer une peluche géante. Sans oublier la présence d’un animateur dans les rues saint-pauloise.