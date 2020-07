Des opérations de démoustication prévues dans le secteur de la rue Jacquot prochainement

219 cas de dengue ont été comptabilisés pour la période allant du 15 au 21 juin 2020 à La Réunion. Bien que le nombre de cas continue de diminuer, la circulation du virus reste active dans 21 communes, principalement dans l’ouest et le sud de l’île. Ainsi, suite aux signalements de cas de dengue sur le territoire saint-paulois, des opérations de démoustication se dérouleront cette fois-ci dans le secteur de la rue Jacquot (Étang) dans les nuits :



– du mercredi 8 au jeudi 9 juillet 2020 entre minuit et 5h

– du dimanche 12 au lundi 13 juillet 2020 entre minuit et 5h



À noter qu’en cas d’imprévus (météo défavorable : pluie, vents ou pannes de matériel), ces traitements seront reportés au lendemain.



Rappel des recommandations pour lutter contre la dengue :



Consulter un médecin en cas d’apparition des symptômes : apparition brutale de fièvre éventuellement associée à des maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements ou fatigue.



Appelez votre médecin avant de vous rendre à son cabinet médical. Il décidera avec vous de la meilleure prise en charge (consultation au cabinet, téléconsultation, ou visite à domicile) et vous orientera vers un laboratoire d’analyses médicales pour confirmation du diagnostic de la dengue.



Des gestes simples à mettre en œuvre au quotidien :



Se protéger des piqûres de moustique (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs, diffuseurs), et continuer à se protéger même malade pour ne pas contaminer son entourage



Vider tout ce qui peut contenir de l’eau (soucoupes et petits objets, écoulement des gouttières…)

Respecter les jours d’enlèvement des déchets et encombrants



Couvrir les réservoirs avec un tissu ou une moustiquaire, et abriter les pneus



Les gestes de prévention réalisés par tous peuvent permettre de limiter des co-infections dengue/covid-19 susceptibles d’affaiblir les personnes fragiles, et préserver le système de santé mobilisé actuellement sur ces deux épidémies.