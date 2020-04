Des opérations de démoustication menées à la Plaine et Trou d’eau

L’Agence régionale de Santé de La Réunion (ARS) prévoit des opérations de démoustication à la Plaine et à Trou d’eau.Leurs agents procéderont à des traitements les nuits du mercredi 22 au jeudi 23 avril et du dimanche 26 au lundi 27 avril 2020, entre minuit et cinq heures du matin.L’objectif reste évidemment de lutter contre la circulation de la dengue. Du 30 mars au 5 avril, on dénombrait 593 cas confirmés dans l’île. La ville de Saint-Paul reste touchée par cette épidémie.Avec les secteurs suivants concernés. Trou d’Eau, Lotissement Bellevue, Grand Fond, Fleurimont, La Baie, Grande Fontaine, Cambaie et La Plaine).La ville de Saint-Paul continue de se mobiliser dans cette lutte contre la dengue. Notamment avec la Brigade d’intervention rapide de l’environnement (BIRE).Elle intervient suite aux signalements des administrés (via la page Facebook d’Allo Propreté ).La brigade verte épaule et renforce les actions de la BIRE sur le territoire. Ces deux brigades assurent principalement le nettoyage des rues, l’élagage, l’enlèvement des encombrants et de dépôts sauvages.Depuis le début confinement, l’action et le redéploiement de l’équipes du service de l’environnement étaient réévalués. Le but : éviter tous les contacts et les risques de contaminations avec la population.Les agents effectuent des rotations sur l’ensemble du territoire. Des interventions réalisées progressivement d’après les secteurs de compétence. Selon les lieux, les gestionnaires sont différents (mairie, bailleurs sociaux, conseil départemental, région Réunion, privés)…L’ARS donne également plusieurs recommandations à retrouver ci-dessous à propos de ces opérations de démoustication prévues par ces services.En cas d’imprévus (météo défavorable : pluie, vents ou pannes de matériel), ces opérations seront reportées au lendemain. Cliquez ici pour obtenir davantage d’information sur les démoustications pilotées par l’ARS.