Des nuits plus fraîches

Les températures minimales en dessous de 20° gagnent du terrain sur l'île. Le pourtour littoral reste plus doux. Prévisions pour la nuit du 11 au 12 Avril



La fraicheur nocturne s'installe dans les hauts.



➡️ Le ciel se dégage sur une large majorité de l'île mais il faudra compter avec des entrées maritimes sur la moitié Est et dans la région du volcan.



🎏 Quelques rafales modérées persistent vers Sainte Marie et entre Saint Jo et Saint Pierre.



🌊 La mer est agitée à forte à l'exception de la zone comprise entre Saint Leu et la Possession en passant par la baie de Saint Paul.



🌡️ Les températures minimales trahissent une certaine fraicheur. L'atmosphère plus sèche et le ciel souvent dégagé favorisent la baisse du thermomètre évidemment plus sensible dans les hauts. Sur le littoral les valeurs seront comprises entre 19 et 24°.

Sur les pentes elles voyageront entre 14° et 18°. Les stations les plus fraîches comme Bourg Murât, le Maïdo, le volcan ou même Cilaos pourront afficher moins de 10°.





Prévisions pour la journée du jeudi 16 Avril



Le soleil fait oublier un petit matin qui peut piquer un peu dans les hauts.



➡️ En début de matinée: il fait frais mais le soleil répond présent. Il devrait garder la forme tout au long de la journée notamment sur les faces Nord et Sud de l'île qui seront ventilées.



➡️ L'après-midi le risque pluvieux est ténu et très isolé avant que des entrées maritimes arrivent par l'Est et mouillent notamment la région du volcan.



🎏 Les rafales n'abdiquent pas se maintiennent sur le Sud et le Nord. Pierrefonds a rapporté une rafale de 78km/h mercredi.

Jeudi les rafales peuvent encore flasher à 70km/h. La région Ouest reste déventée.



🌊 La mer demeure agitée à forte de Saint Leu à Sainte Marie en passant par Sainte Rose. La houle d'alizé peut atteindre 2m50.

La température du lagon est voisine de 28° .



🌡️ Les températures maximales sont localement supérieures aux normales comme dans l'Ouest et dans l'intérieur. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h29 le 16 -- Coucher du soleil : 18h05 le 16



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1017.9 hectoPascals.

Températures maximales relevées sous abri dans les stations de Météo France: absence de vent et ensoleillement ont favorisé le plein été sur l'Ouest et le Sud-Ouest avec 33° près de la Saline et 32° près de Saint Louis. En revanche journée bien fraîche au volcan où la maximale absolue a atteint 15°.



Cumuls de pluie sur une durée de 24heures rapportés par les stations de Météo France à 17h.



Analyse de la situation de surface cet après-midi. L'alizé reste assez soutenu sur les Mascareignes. 78km/h à Pierrefonds et 70km/h à Port-Louis. La Tempête Tropicale Modérée JERUTO(26S) est déjà en cours d'affaiblissement à plus de 2000km des Mascareignes.



Tendances générales pour le vendredi 17 Avril Le temps change peu. Il reste peu humide et ventilé sur le Nord et le Sud. Les nuits de jeudi et de vendredi ont tendance à devenir encore un peu plus fraîches.



🌊 La mer reste agitée à forte à l'exception des côtes Nord-Ouest et Ouest.



🌡️ Les températures maximales conservent un bon niveau grâce à l'ensoleillement, elles contrastent avec les minimales qui sont donc fraîches et se rapprochent des valeurs de l'hiver austral.

