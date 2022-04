A la Une . Des nuages et des averses attendus en milieu de journée

Après un début de semaine clément, place à un temps plus humide ce mercredi. En effet, Météo-France prévoit une dégradation du temps en milieu de journée, notamment sur les flancs du Volcan et dans la région comprise entre l'Est et le Sud. Le vent sera toujours aussi soutenu, avec des pointes de 70 km/h dans les zones littorales les plus dégagées. Par NP - Publié le Mercredi 13 Avril 2022 à 06:10

Ce mercredi débute par un temps lumineux sur l'Ouest et Nord-Ouest du département mais plus gris et humide au Sud et à l'Est, notamment aux alentours du volcan; sur les flancs du volcan, les grisailles sont tenaces et souvent persistantes durant la journée. Ailleurs, les éclaircies matinales s'effacent peu à peu et les nuages se font plus présents dans les Hauts, avec quelques averses dès la mi-journée. L'après-midi, c'est donc un ciel bien nuageux qui prédomine avec de modestes averses. Sur le littoral, de belles éclaircies résistent sur les zones ventilées.



L'élément marquant, c'est toujours le vent de Sud-Est qui souffle avec vigueur sur une grande partie de nos côtes et dans les Hauts. On peut s'attendre à des pointes de l'ordre de 60 voire 70 km/h sur les zones les plus exposées comme de Saint-Joseph à la Pointe-au-Sel, de Sainte-Suzanne à Saint-Denis ainsi qu'au volcan et au Maïdo.



Sur la côte, les températures s'échelonnent de 26°C vers Saint-Philippe à 32°C voire 33°C au Port. Elles restent fraîches dans les hauts, avec 24°C attendus à Cilaos, 14°C environ au Pas de Bellecombe-Jacob et 18°C au Maido.



La mer est peu agitée sur la côte Nord-Ouest mais forte de la Pointe-des-Aigrettes à Champ-Borne en passant par la Pointe-de-la-Table où les conditions sont très dégradées. Une houle d'alizé proche de 3 mètres déferle de la Pointe-de-Langevin à Champ-Borne.