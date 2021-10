A la Une . Des nuages et des averses attendus en journée

Pas de gros changements par rapport à mercredi, prévoit Météo-France dans son dernier bulletin. En effet, quelques averses localisées sont attendues en début de journée dans le Sud avant de concerner dans l'après-midi le Nord de l'île. La mer reste peu agitée et le vent continuera de se renforcer, avec des pointes allant jusqu'à 60 km/h maximum. Par NP - Publié le Jeudi 7 Octobre 2021 à 06:02

Durant toute la matinée, les nuages dominent sur la moitié Sud de l'île. Ils se manifestent par quelques averses, notamment sur le Sud Sauvage et les flancs du volcan.



L'après-midi, les pluies se décalent vers le Nord et s'estompent. Les plages de l'Ouest profitent d'un temps plus sec, bien ensoleillé le matin ; le ciel y sera plus nuageux l'après-midi. Le vent s'oriente au Sud-Sud-Est et se renforce. Il faut craindre des rafales proches de 60 km/h entre Saint-Joseph et Saint-Leu pour la côte Sud-Ouest et des pointes à 50 km/h entre Sainte-Rose et Sainte-Suzanne pour la côte Nord-Est.



Un faible régime de brise persiste sur la côte Nord. La mer est peu agitée sur la côte Nord, mais reste agitée partout ailleurs, par houle australe voisine de 1,5 mètres sur la côte Sud.