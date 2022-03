Météo Des nuages et des averses attendus dans la journée

Il faudra s'attendre à de la grisaille ce mercredi sur une bonne partie de l'île. En effet, Météo France prévoit dès ce matin des nuages à l'Est d'une ligne Saint-Denis/Saint-Joseph, avec quelques averses. Dans l'après-midi, c'est l'Ouest qui aura droit à ce temps maussade. Le bulletin complet de Météo-France : Par NP - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 06:29

C'est une Réunion coupée en deux que nous retrouvons ce mercredi matin. A l'Est d'une ligne Saint-Denis/Saint-Joseph, le temps est plutôt gris et des averses se produisent encore une bonne partie de la matinée. A l'Ouest, le soleil se montre beaucoup plus présent le matin jusqu'à ce que les cumulus d'évolution diurne s'emparent des pentes et des remparts, dès la fin de matinée.



A la mi-journée, les premières ondées se déclenchent un peu partout dans l'intérieur. L'après-midi, les nuages bourgeonnent davantage et les averses deviennent plus conséquentes, principalement dans les hauts de l'Ouest, où le tonnerre pourrait même se faire entendre. Le littoral des plages à Saint-Paul et au Port pourrait subir de bons arrosages par débordement. De son coté, la côte Est renoue avec un temps plus clément en cours d'après midi.



Aux heures les plus chaudes de la journée, le thermomètre atteint 30 à 32 degrés sur le littoral, 26 à 27 dans les cirques et 17 à 19 degrés en montagne vers 2000 mètres.



Le vent de secteur Est se renforce et souffle en pointe jusqu'à 50 km/h dans les régions du Port, de Saint-Philippe et de la Plaine-des-Cafres. Ailleurs ce sont les brises qui dominent.



La mer est agitée au vent et par une houle d'alizé voisine de 2 mètres déferle de Saint-Joseph à Champ-Borne.