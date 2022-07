Météo Des nuages et de bonnes rafales de vent

Le vent est l’élément dominant de ce vendredi. Des rafales voisines de 70 km/h sont attendues. Malgré de belles éclaircies, les nuages prennent place sur une bonne partie de l’île. Par NP - Publié le Vendredi 8 Juillet 2022 à 06:13

Le bulletin du jour de Météo France:





Au petit matin le ciel est nuageux sur l'Est du département ; les nuages s'étendent de Saint-Pierre à Sainte-Suzanne, voire Saint-Denis en passant par le massif du volcan, la Plaine des Palmistes et Takamka. Au fil de la matinée quelques averses arrosent les pentes du volcan, puis se dissipent peu avant la mi-journée. Partout ailleurs de soleil est prédominant, y compris au-delà de 1500 mètres d'altitude.



En début d'après-midi les nuages fleurissent le long des pentes situées sous le vent du relief, des Colimaçons à Saint-Denis en débordant en mer du côté de la Possession et la grisaille persiste sur le Sud Sauvage et du volcan.



Davantage que la couverture nuageuse ou les quelques gouttes anecdotiques du début de journée, c'est le vent qui reste l'élément marquant : de Sud-Est il souffle vigoureusement avec des rafales voisines de 70 km/h sur le rivage allant de Saint-Joseph au Cap Lahoussaye en passant par la Pointe au Sel, mais aussi entre Bras-Panon et Saint-Denis au Nord. Dans les hauts les rafales atteignent 50 à 60 km/h.



La mer est agitée sur le littoral Sud au vent et au déferlement d'une petite houle de secteur Sud voisine de 1 mètre 50.



Le thermomètre plafonne entre 21 et 25°C sur la côte et entre 14 et 18°C dans l'intérieur, soit légèrement inférieur aux normales de saison.