Des nuages ce matin, avant quelques averses cet après-midi

Le bulletin de Météo-France



Sur l'Est en passant par Salazie, les Plaines et les pentes du Volcan, les nuages sont par endroit nombreux, avec, le long du littoral Est quelques averses passagères, mais rien de conséquent, ni de durable.



Plus à l'Ouest, le temps est agréable avec la présence de très belles éclaircies.



En milieu de journée, à la faveur d'un flux s'orientant au sud-est dès que l'on dépasse les 1 000 premiers mètres d'altitude, les pentes des régions ouest, nord-ouest et nord-est s'ennuagent avec des sommets de nuages se situant à environ 2 000 m.



L'après-midi, des averses se déclenchent dans les hauts du Port et de Saint-Paul. Ailleurs, un assèchement s'est engagé puis se généralise au fil des heures. La journée se termine sous un bel ensoleillement.



Les rafales atteignent 65 km/h de Saint-Philippe jusqu'aux portes de Saint-Pierre, un chouïa moins sur les côtes nord. Quelques rafales dans les hauts comme sur le Volcan ou les pentes de l'Est, elles s'amenuisent au fil des heures.



La mer reste tout de même forte sur l'est même si la houle d'alizé redescend vers 2 à 2.5 m. Elle est peu agitée dans l'ouest à l'abri du vent.