Des nouvelles aires de jeux pour Barrage et Fleurimont/Balance

Quelques jours plus tôt, nous vous annoncions des travaux de terrassement dans la rue de l’Ecole à La Petite France en vue d’accueillir une nouvelle aire de jeux et d’équipements sportifs extérieurs. Prochainement, des travaux de même nature débuteront le 24 septembre prochain à Barrage à proximité du Boulodrome/salle polyvalente. Le quartier va se doter d’une aire de jeux avec un sol souple mais aussi d’équipements et de modules de Street Work Out. Du côté de Fleurimont, chemin de la Balance, les travaux de terrassement ont démarré ce lundi 17 septembre afin d’accueillir une aire de jeux et d’équipements/modules de Street Work Out. Pour rappel, cette opération fait partie d’un marché global comprenant trois aires de jeux qui seront livrés dans le courant du mois de novembre dans les quartiers de Barrage, de Fleurimont et de Petite-France. Dans un même temps, trois aires de Street work out sortiront de terre (à la mi-novembre) à Carrosse, Fleurimont, Barrage. Le Street Work Out, traduisez par « entraînement de rue », est une pratique sportive à mi-chemin entre la gymnastique et la musculation. Cette discipline, qui se pratique essentiellement en extérieur, mélange des figures de force, de souplesse et d’équilibre.



(Photo d’illustration)