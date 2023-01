Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des nouveaux agents engagés pour la réussite des élèves L’accueil des nouveaux arrivants dans la collectivité se tient à la salle de conférence du Quai Gilbert située sur le front de mer de Saint-Paul ce mardi 17 janvier 2023. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, vient directement rencontrer 37 agents nouvellement affectés à la restauration scolaire dans les écoles du territoire.





Le Maire de Saint-Paul trace également la stratégie de la Municipalité en matière éducative. La commune, titrée Ville Amie des Enfants, souhaite donner le maximum de chances à ses enfants afin de réussir leur parcours scolaire.



35 d'entre eux exerceront comme agents polyvalents et 2 comme cuisiniers. Toutes et tous affichent une grande motivation à moins d'une semaine de la rentrée scolaire. L'Adjoint au Plan Éducatif Global, Salim NANA-IBRAHIM, l'Adjointe aux Affaires scolaires, Nila RADAKICHENIN, et l'Adjoint à la Restauration scolaire, Yann CRIGHTON, échangent avec ce personnel communal prêt à donner le meilleur pour l'épanouissement des 13 000 marmay saint-paulois bientôt de retour en classe dans les 66 écoles du territoire.





