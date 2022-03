A la Une . Des négociations entre l'Ukraine et la Russie prévues ce lundi

Des négociations par visioconférence doivent se tenir entre l'Ukraine et la Russie ce lundi. Par N.P - Publié le Lundi 14 Mars 2022 à 07:23

Une session de négociations par visioconférence est prévue ce lundi entre la Russie et l'Ukraine. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, avait annoncé la tenue de cet échange. L'information a été confirmée dimanche soir par un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Une session de négociations aura lieu lundi pour faire un résumé des résultats préliminaires" des pourparlers, a indiqué Mykhaïlo Podoliak sur son compte Twitter.



Ce dimanche soir, le président français s'est entretenu avec ses homologues américain et ukrainien dans le cadre de ses consultations en vue de parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine, a de son côté fait savoir l'Élysée.



Plus de 2.100 habitants de Marioupol tués



Plus de 2.100 habitants de la ville portuaire de Marioupol, située dans le sud-est de l'Ukraine, ont été tués depuis le début de l'offensive russe, selon la mairie de la ville. Dans le même temps, les troupes russes, présentes dans les faubourgs, cernent de plus en plus Kiev.



Dans la journée de dimanche, des missiles de croisière russes ont détruit un complexe militaire situé à une vingtaine de kilomètres de la Pologne, faisant au moins 35 morts et plus de 130 blessés. Deux aéroports de la région ont également été détruits.



La Russie demande l'aide de la Chine



La Russie a demandé l'aide économique et militaire de la Chine, a indiqué ce dimanche le New York Times, alors que Washington a mis en garde Pékin contre toute assistance à Moscou.