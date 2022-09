Rubrique sponsorisée Des navettes gratuites Kar’Ouest pour les Francofolies

Le réseau de transports publics du TCO, Kar’Ouest, met à disposition du public voulant se rendre aux Francofolies du 29 septembre au 2 octobre 2022, des navettes gratuites. Par TCO - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 17:59



Navettes gratuites Kar’Ouest* : Jeudi 29 septembre 2022 de 17h à 01h

Vendredi 30 septembre de 16h à 02h

Samedi 1er octobre de 16h à 02h

Dimanche 2 octobre de 15h à 01h * Un passage est prévu environ toutes les 20 minutes. Cependant, le temps d’attente peut varier en fonction du trafic routier.

Points de prise en charge : Téat Plein Air de Saint-Gilles / (Grand Fond) → Francofolies : liaison directe

Jardin d’Eden → Francofolies : liaison directe

Saint-Gilles les Bains → Francofolies avec desserte des arrêts : « Saint-Gilles les bains », « Eglise Saint-Gilles les bains » et « Chic Escale ».

Centre Jacques Tessier La Saline les bains avec desserte des arrêts : « La Serre », « Trou d’eau » et « Saline les bains ». Ce service mis à disposition gratuitement durant tout le festival permet d’accéder au site de manière simple et efficace pour profiter des concerts, mais aussi éviter les stationnements gênants à la Saline les bains.