A la Une ... Des mouvements de navires troublants autour du Wakashio selon un spécialiste de la sécurité

Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 18:08





Le Stanford Hawk, aurait-il été sur place pour tenter de sortir le Wakashio de la barrière de corail? Pourquoi les autorités ont-elles laissé ce dernier repartir?



Les raisons de tous ces déplacements sont floues pour Bruneau Laurette. Il demande à ce que le gouvernement mauricien s’explique sur ces zones d’ombre.



