Courrier des lecteurs Des mots, des écrits, ces moqueries





On est tous responsables de nos écrits. Maintenant la manière dont ceux-ci sont interprétés varient d'une personne à une autre. L'auteur peut avoir voulu faire passer un simple message au lecteur ou à une personne visée.



Ce que j'ai écrit a t-il été compris de la manière que j'avais voulu et pourquoi le sens de mes propos ont-ils été écorchés ? Quelles en ont été les conséquences et la perception. J'ai écrit ces mots mais pourquoi ont-ils été interprétés différemment du sens premier ?



Même essayer de lire entre les lignes ne signifie pas non plus que les propos écrits ont le même sens de pensées à pensées, de yeux à yeux, de penser à penser.



Il est assez bête de s'excuser car ce qui est dit est dit sauf si l'on a blessé une personne. Mais on peut se rattraper. Circonstances atténuantes. On dit souvent que les mots dépassent nos pensées et je pense que nos pensées sont actrices des mots qui vont être déballés.



Suite à un courrier de lecteur du 30/04/18 et après réflexion, je me suis moquée de moi-même car des mots simples comme liberté et sourire ont pris des proportions exagérées et sont tombés dans une provocation qui n'avait pas lieu d'être. Forcément des idées et des esprits s'égarent, d'autres sont choqués --- peut-être --- d'autres encore n'en tiennent pas compte –- peut-être aussi et jouent dans le palaeksa. J'utilise souvent peut-être car c'est en rien de la conviction.



Pour l'auteur, son image et sa personnalité sont un peu mises à mal. Sans l'avoir vraiment voulu. De l'inconscience voilée dans la conscience, objet de mon tourneboulé.



Quand il y a de la moquerie, on s'est juste habillé malencontreusement et on devient le clown de service. Je considère l'avoir été. Le choix de mon maquillage n'était pas le bon et déroutant.



(Je dis souvent à ma fille si tu veux écrire à ta chanteuse préférée, fais-le. Même s'il n'y a pas de réponse ce ne sera pas la fin du monde. Mais au moins tu auras essayé et ça veut pas dire que le courrier n'aura pas été lu).



Une écriture amène forcément à une lecture. Des posts bas, racistes, osés, insolents... ce n'est que lorsque c'est validé, pour être vus, lus et sus qu'on se rend compte de leurs portées. Et l'on s'en désole de la gêne...(ou pas selon le « je...moi » de chacun).



Kayam





