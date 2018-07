<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Des moines bouddhistes s’exercent à l’art sacré du mandala





« On peut tisser un parallèle entre l’art du mandala et notre société réunionnaise, à travers l’harmonie, l’unité. Le mandala contient ces deux qualités qui caractérisent aussi notre société. Un art « du vivre ensemble » qu’il faut plus que jamais renforcer et entretenir face à une actualité marquée par la haine de l’autre, le rejet de la différence », a souligné Gertrude Carpanin, adjoint déléguée à la proximité et à la vie associative, lors du l’inauguration de la manifestation.



Figure géométrique à base de sable coloré, le mandala est aussi une œuvre éphémère. Aussi, le 29 juillet prochain, les moines tibétains procéderont à sa dissolution. Un moment à vivre également. Une idée de sortie pendant ces vacances scolaires. Le Case de La Saline-les-Bains accueille cette année encore et jusqu'au 29 juillet prochain, des moines bouddhistes qui s'exercent à l'art sacré du mandala. Support de méditation par excellence, le mandala est une œuvre d'art sacrée, spirituelle et complexe qui requiert patience et minutie. Un travail d'orfèvre que la population est invitée à découvrir.





