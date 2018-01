Des modifications sur le réseau kar’ouest à Saint-Leu suite aux intempéries

► Le chemin Pierre Deguigné est fermé jusqu’à nouvel ordre, en raison de fissures constatées sur un mur de soutènement au niveau du temple hindou.

Les lignes 43 bis – 44 – 44 bis et 47 sont donc déviées par la rue de La Cheminée, à l’aller comme au retour.

► La circulation est interdite sur le chemin Mutel et la ligne 51 est déviée par le chemin Laurency Rivière.

► La fermeture du CD13, pour des raisons de travaux de déblaiement et de sécurisation, empêche le passage des bus 51 et 52 sur la D13.

► La partie basse de Bras Mouton est toujours impraticable.

► La ligne 41 bis : Déviation maintenue pour la desserte par Piveteau – Bras Mouton (partie haute) – Saint-Leu.

► La ligne 49 bis fonctionne en mode dégradé dans le sens montant. Cette desserte effectue un passage par Les Colimaçons.

Le passage de Berguitta et ses fortes pluies ont eu des impacts sur le réseau routier et par conséquent des perturbations sur les itinéraires des bus kar’ouest.LIGNES 43 BIS ET 47Arrêt non desservi : PortailArrêts les plus proches : Mairie du Piton – Acacias – Super U et Impasse LatchoumaninLIGNES 44 ET 44 BISArrêts non desservis : Acacias – Super U – PortailArrêts les plus proches : Mairie du Piton – Impasse LatchoumaninLIGNE 51Arrêts non desservis : Corbeille – Jamroses – 74, chemin Mutel – Goyaviers – Chemin Mutel – 173 Mutel – École Bras Mouton – Réservoir Bras Mouton – Ch. Potier D 13Arrêts les plus proches : Notre Dame des Champs – Maison N°1Terminus de la ligne 51 au Chemin Potier D 13Terminus de la ligne 51 jusqu’à l’arrêt Chemin Potier D 13LIGNE 51Arrêts non desservis : Réservoir Bras Mouton – École Bras Mouton – Mutel École – 173 Mutel – Chemin Mutel – Goyaviers – 74 Mutel – Jamrosade – Corbeille – Notre Dame des ChampsLIGNE 49 BISArrêts non desservis : Chemin Potier D 13 – Gîte Huet – 190, Potier – 132, Potier – Pois de senteurs – Fougères arborescentes – Le dattier – 20, PotierArrêts les plus proches : Chemin Potier – Chemin Laurency Rivière