Des milliers de sportifs rassemblés à Jour de Sport Santé à Saint-Paul

Un grand succès populaire avec la participation des enfants, des adultes et des familles à des ateliers sportifs totalement gratuits. Un événement rassembleur porté par l’Office municipal des sports (OMS) et la Ville saint-pauloise. Le Maire de la commune, Joseph Sinimalé, et l’élu saint-paulois, Thierry Martineau, y assistaient.Tout comme la présidente de l’OMS, Catherine Paoli, et Quentin César, de l’OMS aussi, véritable chef d’orchestre de cette manifestation. Le public ne boudait pas les sports proposés. Notamment les initiations aux arts martiaux, au self-défense sans oublier les deux-roues (trottinettes, BMX et VTT) mis à disposition par les organisateurs.Vous pourrez vous rendre compte des figures acrobatiques réalisées en visionnant les deux vidéos spectaculaires tournées à Jour de Sport Santé. Les plus courageux s’essayaient au big bag en prenant la rampe avant de retomber, après un backflip, sur une structure gonflable.Toutes les photos et vidéos sur le site de la Mairie de Saint-Paul