Courrier des lecteurs Des mesures qui vous changent la vie : les résultats de notre action

Par Daniel POUNY, animateur du Comité La Bretagne En Marche - Publié le Samedi 23 Janvier 2021 à 10:27 | Lu 153 fois

En ce début d’année, nous pensons qu’il est bon de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur, afin d’analyser les réalisations gouvernementales en notre faveur durant l’année 2020. D’un point de vue politique, nous pensons que cet exercice nous permettrait de mieux appréhender l’avenir et de mieux choisir nos élus lors des prochaines consultations électorales. Pour mieux avancer en 2021, regardons les résultats de 2020.

La force d’un bilan c’est sa publication. C’est pourquoi, nous militants du Comité La Bretagne En Marche, nous vous proposons de prendre connaissance des actions qui ont été mené par notre gouvernement depuis l’arrivée du président Macron au pouvoir.

Pour plus de clarté dans nos propos, précisons que ce bilan ne tient absolument pas compte de la gestion gouvernementale de la crise sanitaire du covid-19. Et ceci, même si chacun d’entre nous s’accorde à dire qu’en terme social aucun gouvernement, ni en Europe, ni dans le monde n’a été plus généreux que le gouvernement français dans le soutien à apporter à sa population. Faute de place pour vous décrire toutes les mesures, nous vous invitons à vous rendre sur le site du gouvernement pour consulter le baromètre de l’action publique. Les mesures qui vous changent la vie : les résultats de notre action. Quelques exemples tout de même : classes dédoublées pour 320 000 enfants ; prise en charge totale des lunettes, prothèse auditives et dentaires ; suppression de la taxe d’habitation pour 8 foyers sur 10 ; développement de l’apprentissage (hausse de 16% des entrées en apprentissage en 2019… Le baromètre est en ligne, jugez par vous-même

Pourquoi c’est important de le faire ? Cela peut paraitre évident mais il ne suffit pas de voter une loi, il faut s’assurer qu’elle soit mise en œuvre sur le terrain. Les précédents quinquennats regorgent d’exemple de lois votées qui n’ont jamais vu le jour : par exemple, lors du mandat Hollande, seulement 55% des décrets d’application (sans lesquels une loi reste lettre morte) avaient été pris. Depuis 2017, nous sommes à 90%.

Pour être encore un peu plus dans le concret, regardons par exemple quelques actions qui ont été menées par l’Etat dans le Département et sur la ville de Saint-Denis ces dernières années.

Chèque énergie. Au niveau départemental, 141 661personnes bénéficient d’un chèque énergie pour un montant moyen de 200 € chaque année ; Couverture en fibre de tout le territoire. Au niveau départemental, il y a désormais 333 766 locaux raccordés au très haut débit, soit 164 566 de plus qu’en mai 2017, à Saint-Denis il y a 33 280 logements raccordés de plus qu’en mai 2017 ; Baisse du nombre de chômeurs. Depuis mai 2017, il y a 4000 chômeurs en moins au niveau départemental ; Suppression de la taxe d’habitation. Pour 28 900 foyers dionysiens entre autre dans le département, la taxe a baissé ou à été supprimé en 2020 ; Dédoublement des classes de CP ou de CE1. A Saint-Denis, 174 classes de CP ou CE1 ont été dédoublées en 2020. Nous menons cet effort de transparence sur l’avancée du programme d’Emmanuel Macron parce que loin des discours, ce qui redonne la confiance c’est de montrer que ce qu’on dit, on le fait. Les reformes sont la voie du redressement et de l’émancipation.

2021, sera une année charnière, une année d’exigence et de volontarisme. Vous pouvez compter sur nous.