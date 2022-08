A la Une . Des mesures drastiques pour éviter la dissémination de la maladie des abeilles en dehors de La Réunion

Depuis le 6 juillet dernier, le petit coléoptère des ruches est présent sur l'île pour la première fois. Pour éviter sa dissémination sur le territoire national, des mesures concernant le transport d'abeilles s'appliquent depuis ce lundi 1er août et pendant une année. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 3 Août 2022 à 11:45





L'arrêté préfectoral précise que ces mesures sont prises afin d'éviter la dissémination sur le territoire national du petit coléoptère des ruches. Depuis le 1er août, le transport vers la France hexagonale mais également les départements et les collectivités d'Outre-mer des abeilles reines et bourdons, du miel en rayon, des sous-produits apicoles non transformés ainsi que des équipements et matériel apicoles, notamment ceux ayant été en contact avec les ruchers de l'île, est interdit.L'arrêté préfectoral précise que ces mesures sont prises afin d'éviter la dissémination sur le territoire national du petit coléoptère des ruches. Ce ravageur a été détecté à La Réunion et pour la première fois dans l'île début juillet.12 foyers sont actuellement répertoriés alors qu'aucun autre territoire français n'est pour l'instant touché. L'Aethina tumida présente des risques importants pour la filière apicole tant sanitaires qu'économiques.

L'interdiction est décrétée pour un an. Elle vaut pour les passagers qui voyagent par voie aérienne mais aussi pour le fret aérien et maritime.



Les contrevenants s'exposent à de lourdes peines d'emprisonnement et d'importantes amendes.