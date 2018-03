Santé Des médicaments moins bien remboursés en 2011

Le gouvernement a mis en place un plan permettant de réaliser 2,5 milliards d'euros d'économie en 2011, révèle le quotidien Les Echos dans son édition du jour. L'objectif est de limiter à 12 milliards le déficit de la branche maladie de la Sécurité sociale en 2011.



Pour ce faire, trois mesures toucheront directement le malade : le taux de remboursement de certains médicaments passera de 35 à 30%, le ticket modérateur à la charge du patient lors d'une visite chez le médecin sera élevé de 0,5 points, et certains frais hospitaliers seront moins bien remboursés. Des mesures qui devraient permettre d'économiser 400 millions d'euros. Pour la plupart des malades, la différence sera remboursée par la mutuelle, seulement ces dernières ne vont pas manquer d'augmenter leurs tarifs avec l'effet inflationniste que cela comporte.



L'autre volet de la mesure, le principal, concerne les laboratoires pharmaceutiques, les prescriptions, les tarifs de certains professionnels de santé (biologistes, radiologues) ou ceux facturés par les hôpitaux et les cliniques. L'objectif est toujours de limiter les dépenses de remboursement, en faisant un effort plus conséquent sur les professionnels.



